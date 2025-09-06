هدف منتخب مصر (ب) الأول في تونس - أفشة
السبت، 06 سبتمبر 2025 - 21:06
هدف منتخب مصر (ب) الأول في تونس - أفشة
نرشح لكم
ملخص فوز المغرب على النيجر 5-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز مصر على إثيوبيا 2-0 (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الثاني أمام إثيوبيا - عمر مرموش (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الأول أمام إثيوبيا - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز كولومبيا على بوليفيا 3-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز البرازيل على تشيلي 3-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز أوروجواي على بيرو 3-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز الأرجنتين على فنزويلا 3-0 (تصفيات كأس العالم)