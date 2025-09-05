هدف مصر الأول أمام إثيوبيا - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم)
الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 22:56
محمد صلاح يفتتح التسجيل للمنتخب المصري من ركلة جزاء ⚽— SSC (@ssc_sports) September 5, 2025
مصر 1 × 0 إثيوبيا#تصفيات_أفريقيا_لكأس_العالم 2026#مصر_إثيوبيا | #SSC pic.twitter.com/ksnWKNKZMN
