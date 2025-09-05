هدف البرازيل الأول ضد تشيلي - إستيفاو (تصفيات كأس العالم)

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 04:18

9/5/2025 4:18:23 AM هدف البرازيل الأول ضد تشيلي - إستيفاو (تصفيات كأس العالم)

هدف البرازيل الأول ضد تشيلي - إستيفاو (تصفيات كأس العالم)

البرازيل تشيلي تصفيات كأس العالم 2026 إستيفاو
نرشح لكم
ملخص فوز كولومبيا على بوليفيا 3-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز البرازيل على تشيلي 3-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز أوروجواي على بيرو 3-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز الأرجنتين على فنزويلا 3-0 (تصفيات كأس العالم) هدف الأرجنتين الأول ضد فنزويلا- ميسي (تصفيات كأس العالم) أهداف مباراة فانكوفر وايتكابس أمام سانت لويس سيتي 3-2 (الدوري الأمريكي) ثنائية جديدة لميسي.. ملخص فوز إنتر ميامي على نيويورك ريد بولز 5-1 (الدوري الأمريكي) ثنائية ميسي.. ملخص فوز إنتر ميامي على ناشفيل 2-1 (الدوري الأمريكي)
أخر الأخبار
مدرب نيجيريا: ننتظر التشخيص النهائي لـ أوسيمين 7 ساعة | الكرة الإفريقية
باريس سان جيرمان يعلن طبيعة إصابة ديمبيلي ودوي ومدة غيابهما 7 ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل أسد الحملاوي: الأهلي لم يفاوضنا بشكل رسمي 7 ساعة | الكرة المصرية
طولان يوضح سبب اللعب بدون جناحين ضد تونس 7 ساعة | الكرة المصرية
الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد هويلوند 8 ساعة | الكرة الأوروبية
الفرنسي الثالث.. أهلي جدة يتفوق على تشيلسي ويضم أتانجا 8 ساعة | سعودي في الجول
مدرب كريمونيزي: فاردي جائع لتحقيق المزيد 8 ساعة | الكرة الأوروبية
محمد كوفي: حسام وإبراهيم أصدقائي.. وصلاح ومرموش الأخطر في منتخب مصر 8 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026
/videos/49050/هدف-البرازيل-الأول-ضد-تشيلي-إستيفاو-تصفيات-كأس-العالم