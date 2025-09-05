هدف الأرجنتين الأول ضد فنزويلا- ميسي (تصفيات كأس العالم)
الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 03:22
¡GOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Una caricia de Paredes, el pase de Julián y una definición de Messi para cerrar el estadio 🏟️— telefe (@telefe) September 5, 2025
39' PT | 🇦🇷 ARGENTINA 1 - 0 VENEZUELA 🇻🇪
#ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/lndX1BThvR
هدف الأرجنتين الأول ضد فنزويلا- ميسي (تصفيات كأس العالم)
نرشح لكم
هدف البرازيل الأول ضد تشيلي - إستيفاو (تصفيات كأس العالم) أهداف مباراة فانكوفر وايتكابس أمام سانت لويس سيتي 3-2 (الدوري الأمريكي) ثنائية جديدة لميسي.. ملخص فوز إنتر ميامي على نيويورك ريد بولز 5-1 (الدوري الأمريكي) ثنائية ميسي.. ملخص فوز إنتر ميامي على ناشفيل 2-1 (الدوري الأمريكي) ملخص فوز تشيلسي على بالميراس 2-1 (كأس العالم للأندية) هدف بالميراس الأول ضد تشيلسي - إستيفاو (كأس العالم للأندية) ملخص فوز بالميراس على بوتافوجو 1-0 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز الهلال على باتشوكا 2-0 (كأس العالم للأندية)