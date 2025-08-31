هدف وادي دجلة الثاني في الزمالك - محمود دياسطي (الدوري المصري)

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 22:45

8/31/2025 10:45:13 PM هدف وادي دجلة الثاني في الزمالك - محمود دياسطي (الدوري المصري)

هدف وادي دجلة الثاني في الزمالك - محمود دياسطي (الدوري المصري)

وادي دجلة الزمالك محمود دياسطي
نرشح لكم
ملخص فوز وادي دجلة على الزمالك 2-1 (الدوري المصري) هدف تعادل وادي دجلة ضد الزمالك - أحمد فاروق (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في وادي دجلة - ناصر ماهر (الدوري المصري) أهداف فوز المصري على كهرباء الإسماعيلية 4-0 (الدوري المصري) ملخص فوز غزل المحلة على الإسماعيلي 3-0 (الدوري المصري) مخلص فوز بيراميدز على الأهلي 2-0 (الدوري المصري) هدف بيراميدز الثاني في الأهلي - وليد الكرتي (الدوري المصري) هدف بيراميدز الأول في الأهلي - وليد الكرتي (الدوري المصري)
أخر الأخبار
فيريرا: هجوم الزمالك لا يقدم أفضل ما لديه.. ووادي دجلة يستحق الفوز 11 دقيقة | الدوري المصري
مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه بين الشوطين أمام الزمالك 15 دقيقة | الدوري المصري
الكوكي: سنبدأ فورا التجهيز لمواجهة الزمالك 20 دقيقة | الدوري المصري
بتواجد النني.. في الجول يكشف قائمة منتخب مصر الثاني لمواجهتي تونس 27 دقيقة | منتخب مصر
14 من 50.. سموحة يتعادل مع بتروجت سلبيا 29 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المصري 37 دقيقة | الدوري المصري
الأول في تاريخه.. وادي دجلة يقلب الطاولة على الزمالك 38 دقيقة | الدوري المصري
قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان عطية وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركيا 49 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/videos/49037/هدف-وادي-دجلة-الثاني-في-الزمالك-محمود-دياسطي-الدوري-المصري