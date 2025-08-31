هدف فوز يوفنتوس على جنوى 1-0 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 22:23

8/31/2025 10:23:27 PM هدف فوز يوفنتوس على جنوى 1-0 (الدوري الإيطالي)

هدف فوز يوفنتوس على جنوى 1-0 (الدوري الإيطالي)

يوفنتوس جنوى الدوري الإيطالي دوشان فلاهوفيتش
نرشح لكم
هدف ليفربول الأول ضد أرسنال - سوبوسلاي (الدوري الإنجليزي) صناعة مرموش.. هدف مانشستر سيتي الأول ضد برايتون - هالاند (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز روما على بيزا 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز نابولي على كالياري 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز إيفرتون على ولفرهامبتون 3-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على فولام 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل باير ليفركوزن مع فيردر بريمن 3-3 (الدوري الألماني) ملخص فوز مانشستر يونايتد على بيرنلي 3-2 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان عطية وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركيا 3 دقيقة | منتخب مصر
نوتنجهام يدعم حراسة المرمى بالبرازيلي جون فيكتور 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سوبوسلاي: تدربت كثيرا لأسدد الكرة الثابتة أمام أرسنال بهذه الطريقة 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - رايو فايكانو (0)-(0) برشلونة.. تعطل تقنية الفيديو 49 دقيقة | الدوري الإسباني
إيكيتيكي: يجب أن نشكر سوبوسلاي على هدفه في أرسنال 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلوت: سنعرف قيمة الفوز على أرسنال في نهاية الموسم 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رودري: أنا لست ميسي.. وهذه هي الحقيقة 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أولمبياكوس يضم مهدي طارمي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 4 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور"
/videos/49035/هدف-فوز-يوفنتوس-على-جنوى-1-0-الدوري-الإيطالي