هدف فوز يوفنتوس على جنوى 1-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 31 أغسطس 2025 - 22:23
هدف فوز يوفنتوس على جنوى 1-0 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
هدف ليفربول الأول ضد أرسنال - سوبوسلاي (الدوري الإنجليزي) صناعة مرموش.. هدف مانشستر سيتي الأول ضد برايتون - هالاند (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز روما على بيزا 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز نابولي على كالياري 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز إيفرتون على ولفرهامبتون 3-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على فولام 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل باير ليفركوزن مع فيردر بريمن 3-3 (الدوري الألماني) ملخص فوز مانشستر يونايتد على بيرنلي 3-2 (الدوري الإنجليزي)