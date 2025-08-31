ملخص فوز اتحاد جدة على الخلود 5-2 (الدوري السعودي)

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 01:12

8/31/2025 1:12:59 AM ملخص فوز اتحاد جدة على الخلود 5-2 (الدوري السعودي)

ملخص فوز اتحاد جدة على الخلود 5-2 (الدوري السعودي)

اتحاد جدة الدوري السعودي الأخدود
نرشح لكم
بمشاركة حجازي.. ملخص فوز أهلي جدة على نيوم 1-0 (الدوري السعودي) هاتريك فيليكس.. ملخص فوز النصر على التعاون 5-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز الهلال على الرياض 2-0 (الدوري السعودي) هدف أهلي جدة الأول في نيوم - توني (الدوري السعودي) ملخص فوز أهلي جدة على النصر 2 (5-3) 2 (نهائي السوبر السعودي) هدف اتحاد جدة الأول ضد النصر - ستيفن بيرجفين (السوبر السعودي) هدف النصر الأول ضد اتحاد جدة - ساديو ماني (السوبر السعودي) هدف النصر الثاني أمام تولوز - محمد مران (مباراة ودية)
أخر الأخبار
الدوري الإيطالي - الـ 1-0 مستمرة مع روما.. ونابولي ينتصر في الثواني الأخيرة 7 ساعة | الكرة الأوروبية
هاتريك نيفيز يقود باريس سان جيرمان لاكتساح تولوز في مباراة الـ 9 أهداف 7 ساعة | الكرة الأوروبية
هاتريك بنزيمة.. اتحاد جدة يبدأ الدفاع عن لقبه بالفوز على الأخدود بخماسية 8 ساعة | سعودي في الجول
كاريراس: إنقاذي من على خط المرمى؟ وعدت منذ يومي الأول أن أبذل قصارى جهدي 8 ساعة | الدوري الإسباني
بسبب توقف الدوري.. يورتشيتش يمنح لاعبي بيراميدز راحة سلبية 5 أيام 8 ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يفوز على مايوركا وينفرد بالصدارة مؤقتا 8 ساعة | الدوري الإسباني
مدرب تونس: تواصلنا مع هيثم حسن وأخبرنا أنه يقترب من تمثيل مصر 8 ساعة | الكرة الإفريقية
يورتشيتش: نملك طموح الفوز بالبطولات.. وأتمنى منح الفرصة لـ ريبيرو صديقي 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 4 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز
/videos/49030/ملخص-فوز-اتحاد-جدة-على-الخلود-5-2-الدوري-السعودي