هدف ريال مدريد الثاني ضد مايوركا - فينيسيوس جونيور (الدوري الإسباني)
السبت، 30 أغسطس 2025 - 23:22
هدف ريال مدريد الثاني ضد مايوركا - فينيسيوس جونيور (الدوري الإسباني)
نرشح لكم
ملخص فوز نابولي على كالياري 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز إيفرتون على ولفرهامبتون 3-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على فولام 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل باير ليفركوزن مع فيردر بريمن 3-3 (الدوري الألماني) ملخص فوز غزل المحلة على الإسماعيلي 3-0 (الدوري المصري) ملخص فوز مانشستر يونايتد على بيرنلي 3-2 (الدوري الإنجليزي) مخلص فوز بيراميدز على الأهلي 2-0 (الدوري المصري) هدف ريال مدريد الأول ضد مايوركا - أردا جولر (الدوري الإسباني)