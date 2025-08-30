هدف ريال مدريد الأول ضد مايوركا - أردا جولر (الدوري الإسباني)
السبت، 30 أغسطس 2025 - 23:19
هدف ريال مدريد الأول ضد مايوركا - أردا جولر (الدوري الإسباني)
نرشح لكم
هدف ريال مدريد الثاني ضد مايوركا - فينيسيوس جونيور (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على ليفانتي 3-2 (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد ريال أوفييدو - كيليان مبابي (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد إشبيلية - كيليان مبابي (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الثاني ضد إشبيلية - جود بيلينجهام (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول في مايوركا - مبابي (الدوري الإسباني) هدف مايوركا الأول في ريال مدريد - فالينت (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الثالث ضد برشلونة - كيليان مبابي (الدوري الإسباني)