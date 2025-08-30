هدفا تعادل الجونة مع زد 1-1 (الدوري المصري)
السبت، 30 أغسطس 2025 - 20:35
هدفا تعادل الجونة مع زد 1-1 (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف بيراميدز الأول في الأهلي - وليد الكرتي (الدوري المصري) أهداف فوز إنبي على الاتحاد 3-0 (الدوري المصري) هدف فوز سيراميكا ضد المقاولون العرب - السولية (الدوري المصري) هدف حرس الحدود ضد المصري - محمد أشرف روقا (الدوري المصري) هدف المصري أمام حرس الحدود - منذر طمين (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في فاركو - شيكو بانزا (الدوري المصري) ملخص فوز سموحة على كهرباء الإسماعيلية 2-1 (الدوري المصري) هدف فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
كرة سلة – وائل بدر مدربا للوحدة السوري 27 دقيقة | كرة سلة