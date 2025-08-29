هدفا فوز عمان للشباب على مصر تحت 17 2-0 (كأس الخليج للشباب)
الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 18:43
أهداف المباراة |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) August 29, 2025
عمان 2 - 0 مصر #كأس_الخليج_U20#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/pWb2KrQnyn
هدفا فوز عمان للشباب على مصر تحت 17 2-0 (كأس الخليج للشباب)
نرشح لكم
أهداف مباراة منتخب مصر للشباب أمام الكويت الأولمبي 3-2 (ودية) هدف مصر الأول ضد نيجيريا - عمر أسامة حسن (أمم إفريقيا للشباب) هدف مصر الأول ضد غانا - مؤمن شريف (أمم إفريقيا للشباب) هدف مصر الأول في تنزانيا - أحمد شرف (كأس أمم إفريقيا للشباب) ملخص فوز سيراليون على مصر 4-1 (أمم إفريقيا تحت 20) هدف سيراليون الثاني في منتخب مصر - مومو كمارا (كأس إفريقيا تحت 20 عاما) هدف سيراليون الأول في مصر - مومو كمارا (كأس إفريقيا تحت 20 عاما) هدف مصر الأول في شباك سيراليون - أحمد خالد كاباكا (أمم إفريقيا للشباب)