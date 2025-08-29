هدفا فوز عمان للشباب على مصر تحت 17 2-0 (كأس الخليج للشباب)

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 18:43

هدفا فوز عمان للشباب على مصر تحت 17 2-0 (كأس الخليج للشباب)

عمان تحت 20 عاما مصر للناشئين مصر تحت 17 كأس الخليج تحت 20
أخر الأخبار
الدوري المصري سيدات - الأهلي ينتصر 9-0 ويتصدر مبكرا.. وفوز دجلة وتعادل بيراميدز 3 دقيقة | رياضة نسائية
لديوك لندن وليس البلوز.. تشافي سيمونز إلى توتنام 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - طاهر وبن رمضان جاهزان لمواجهة بيراميدز 29 دقيقة | الدوري المصري
توماس فرانك: سيمونز؟ أستطيع القول إننا نعمل بكل قوة لضم لاعبا جديدا 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس الخليج تحت 20 - منتخب مصر للناشئين يخسر أمام عمان بثنائية 51 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: سعيد بعدد الفرص ضد فاركو.. وباريس سان جيرمان فاز 1-0 وكان الأفضل ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أموريم: أحيانا أكره لاعبي فريقي.. وأحاول تقبل الأمر وسأكون نفس الشخص ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري المصري - المقاولون (0)-(1) سيراميكا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
