هدف أهلي جدة الأول في نيوم - توني (الدوري السعودي)
الخميس، 28 أغسطس 2025 - 22:39
لحظة إحراز إيفان توني أوّل أهداف المواجهة بين الأهلي ونيوم.— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 28, 2025
والحكم يحتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR). 🎥⚽️ pic.twitter.com/Ti1rENIn0G
