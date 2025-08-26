هدف المغرب أمام السنغال - صابر بوغرين (أمم إفريقيا للمحليين)
الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 23:59
🇲🇦 ⚽️ المنتخب المغربي يدرك التعادل#كأس_أمم_إفريقيا_للمحليين#TotalEnergiesCHAN2024 pic.twitter.com/8uZKmKTfDW— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 26, 2025
هدف المغرب أمام السنغال - صابر بوغرين (أمم إفريقيا للمحليين)
نرشح لكم
هدف السنغال أمام المغرب - جوزيف لايوسي (أمم إفريقيا للمحليين) هدف حرس الحدود ضد المصري - محمد أشرف روقا (الدوري المصري) هدف المصري أمام حرس الحدود - منذر طمين (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في فاركو - شيكو بانزا (الدوري المصري) ملخص فوز سموحة على كهرباء الإسماعيلية 2-1 (الدوري المصري) أهداف فوز إنتر على تورينو 5-0 (الدوري الإيطالي) هدف ليفربول الثالث ضد نيوكاسل - ريو نجوموها (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني ضد نيوكاسل - هوجو إيكيتيكي (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
منتخب الناشئين يتعادل أمام زد وديا 50 دقيقة | منتخب مصر