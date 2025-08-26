هدف المغرب أمام السنغال - صابر بوغرين (أمم إفريقيا للمحليين)

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 23:59

8/26/2025 11:59:26 PM هدف المغرب أمام السنغال - صابر بوغرين (أمم إفريقيا للمحليين)

هدف المغرب أمام السنغال - صابر بوغرين (أمم إفريقيا للمحليين)

المغرب السنغال أمم إفريقيا للمحليين
نرشح لكم
هدف السنغال أمام المغرب - جوزيف لايوسي (أمم إفريقيا للمحليين) هدف حرس الحدود ضد المصري - محمد أشرف روقا (الدوري المصري) هدف المصري أمام حرس الحدود - منذر طمين (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في فاركو - شيكو بانزا (الدوري المصري) ملخص فوز سموحة على كهرباء الإسماعيلية 2-1 (الدوري المصري) أهداف فوز إنتر على تورينو 5-0 (الدوري الإيطالي) هدف ليفربول الثالث ضد نيوكاسل - ريو نجوموها (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني ضد نيوكاسل - هوجو إيكيتيكي (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
المغرب يطيح بحامل اللقب ويواجه مدغشقر في نهائي أمم إفريقيا للمحليين 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري - نتائج الجولة الرابعة ومواعيد مباريات الخامسة قبل التوقف الدولي 28 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر خطاب: فاركو يمر بفترة تجديد دماء.. وسعيت للخروج من النتائج السلبية أمام الزمالك 42 دقيقة | الدوري المصري
تأكد غياب نبيل عماد عن مواجهة الزمالك ضد وادي دجلة 46 دقيقة | الدوري المصري
منتخب الناشئين يتعادل أمام زد وديا 50 دقيقة | منتخب مصر
الدوري المصري - الزمالك ينفرد بترتيب المسابقة عقب نهاية الجولة الرابعة 52 دقيقة | الدوري المصري
شيكو بانزا يحتفل مجددا.. الزمالك يفوز على فاركو وينفرد بصدارة الدوري ساعة | الكرة المصرية
"تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة 2 مصدر من الزمالك لـ في الجول: تحويل تامر عبد الحميد للتحقيق.. واتجاه لشطب عضويته 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غرامة مالية على الشيبي.. ولا مفاوضات مع كولر 4 الزمالك يشكر الرئيس السيسي لتصديقه على قانون الرياضة
/videos/49004/هدف-المغرب-أمام-السنغال-صابر-بوغرين-أمم-إفريقيا-للمحليين