أهداف مباراة فانكوفر وايتكابس أمام سانت لويس سيتي 3-2 (الدوري الأمريكي)

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 11:59

8/25/2025 11:59:17 AM أهداف مباراة فانكوفر وايتكابس أمام سانت لويس سيتي 3-2 (الدوري الأمريكي)

أهداف مباراة فانكوفر وايتكابس أمام سانت لويس سيتي 3-2 (الدوري الأمريكي)

فانكوفر وايتكابس الدوري الأمريكي توماس مولر
نرشح لكم
ملخص فوز يوفنتوس على بارما 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز توتنام على مانشستر سيتي 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع فولام 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على وست هام 5-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على ليدز يونايتد 5-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز برشلونة على ليفانتي 3-2 (الدوري الإسباني) ملخص فوز كومو على لاتسيو 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز روما على بولونيا 1-0 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
عضو الزمالك: الزمالك في لحظة فارقة.. إما نكون أو لا نكون 3 دقيقة | الدوري المصري
بي بي سي: شكوك حول مشاركة أوديجارد أمام ليفربول 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشرق الأوسط: مدافع الهلال إلى نيوم 37 دقيقة | ميركاتو
أساطير الكرة المصرية يتألقون في بطولة كأس CIB لكرة الروندو 43 دقيقة | الكرة المصرية
بي بي سي: الإصابة تبعد ساكا لمدة 4 أسابيع 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: مارسيليا يبدأ مفاوضات مع ريال مدريد بضم "الهدف الحلم" 55 دقيقة | ميركاتو
تقرير: عروض سعودية وفرنسية لـ كانتي.. واتحاد جدة لا يمانع رحيله ساعة | ميركاتو
كرة طائرة - منتخب الشباب يحقق الفوز الثالث أمام تركيا ويتأهل لدور الـ16 في بطولة العالم ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/videos/48994/أهداف-مباراة-فانكوفر-وايتكابس-أمام-سانت-لويس-سيتي-3-2-الدوري-الأمريكي