أهداف فوز كريمونيسي على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 00:15
أهداف فوز كريمونيسي على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
ملخص فوز يوفنتوس على بارما 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز توتنام على مانشستر سيتي 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع فولام 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على وست هام 5-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على ليدز يونايتد 5-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز برشلونة على ليفانتي 3-2 (الدوري الإسباني) ملخص فوز كومو على لاتسيو 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز روما على بولونيا 1-0 (الدوري الإيطالي)