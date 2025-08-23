هدف توتنام الأول ضد مانشستر سيتي - برينان جونسون (الدوري الإنجليزي)
السبت، 23 أغسطس 2025 - 15:15
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 23, 2025
Brennan Johnson's strike was initially ruled offside, but after VAR review the goal is given!
🤝 @richarlison97 assist#beINPL #MCITOT #THFC pic.twitter.com/kmBRgtlBgC
