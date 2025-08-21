هدف الزمالك الثاني أمام مودرن سبورت - شيكو بانزا (الدوري المصري)

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 22:45

8/21/2025 10:45:27 PM هدف الزمالك الثاني أمام مودرن سبورت - شيكو بانزا (الدوري المصري)

هدف الزمالك الثاني أمام مودرن سبورت - شيكو بانزا (الدوري المصري)

الزمالك مودرن سبورت شيكو بانزا
نرشح لكم
ملخص فوز الزمالك على مودرن 2-1 (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول أمام مودرن سبورت - جوان ألفينا (الدوري المصري) هدف بتروجت الأول في وادي دجلة - بدر موسى (الدوري المصري) هدف سيراميكا كليوباترا الثاني أمام إنبي - إسلام عيسى (الدوري المصري) هدف سيراميكا الأول في شباك إنبي - عمرو السولية (الدوري المصري) ملخص تعادل المصري أمام بيراميدز 2-2 (الدوري المصري) ملخص تعادل البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلي 1-1 (الدوري) هدف الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي - جون إيبوكا (الدوري)
أخر الأخبار
التعادل الثالث.. سموحة وزد يتقاسمان النقاط بأمر تقنية الفيديو 39 دقيقة | الدوري المصري
"شد وإعياء".. الزمالك يكشف حالة أحمد حمدي ومحمد صبحي 50 دقيقة | الدوري المصري
آدم كايد: لم أتوقع هذا الحب من جماهير الزمالك.. وبدأت التعود على الأجواء المصرية 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد فاركو والقناة الناقلة 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: مباراة مودرن الأفضل لنا.. وهذا سبب استبدال جوان ألفينا 2 ساعة | الكرة المصرية
بهدفي ألفينا وبانزا.. الزمالك يكلف مودرن الهزيمة الأولى ويتقاسم صدارة الدوري 3 ساعة | الكرة المصرية
أول أهدافه مع الزمالك.. شيكو بانزا ثامن أنجولي يسجل في الدوري 3 ساعة | الكرة المصرية
كرة نسائية - الرقم القياسي يتحطم مجددا.. أوفايي إلى أورلاندو مقابل 1.5 مليون دولار 3 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/videos/48971/هدف-الزمالك-الثاني-أمام-مودرن-سبورت-شيكو-بانزا-الدوري-المصري