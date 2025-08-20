هدف سيراميكا الأول في شباك إنبي - عمرو السولية (الدوري المصري)

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 19:39

8/20/2025 7:39:57 PM هدف سيراميكا الأول في شباك إنبي - عمرو السولية (الدوري المصري)

هدف سيراميكا الأول في شباك إنبي - عمرو السولية (الدوري المصري)

سيراميكا كليوباترا عمرو السولية
نرشح لكم
هدف سيراميكا كليوباترا الثاني أمام إنبي - إسلام عيسى (الدوري المصري) ملخص تعادل المصري أمام بيراميدز 2-2 (الدوري المصري) ملخص تعادل البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلي 1-1 (الدوري) هدف الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي - جون إيبوكا (الدوري) هدف بيراميدز الثاني أمام المصري - فيستون ماييلي (الدوري) هدف المصري الأول أمام بيراميدز - عبد الرحيم دغموم (الدوري) هدف بيراميدز الأول أمام المصري - إيفرتون دا سيلفا (الدوري) ملخص فوز طلائع الجيش على فاركو 1-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
ذا أثليتك: الدوري الأمريكي يوافق على رفع علم فلسطين في مدرجات كولومبوس بسبب وسام 6 دقيقة | أمريكا
النصر × أهلي جدة.. موعد نهائي السوبر السعودي والقناة الناقلة 8 دقيقة | سعودي في الجول
السولية يقود سيراميكا لأول فوز بالدوري بهدفين في شباك إنبي 9 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة الرابعة.. الشباب السعودي يتعاقد مع حارس النصر السابق 22 دقيقة | سعودي في الجول
كرة سلة - عمر طارق: دعم الجماهير يحفزنا.. ونعد بوصول المنتخب لأبعد نقطة في إفريقيا 30 دقيقة | رياضات أخرى
الـ 40 في الدوري.. السولية يقص شريط أهدافه مع سيراميكا بتسديدة صاروخية 36 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: فياريال أتم اتفاقه مع تشيلسي لضم فيجا بشكل دائم 54 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - بيلد: كريم هنداوي ضمن المرشحين للانتقال إلى ماجديبورج بعد إيقاف حارسه 54 دقيقة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/videos/48967/هدف-سيراميكا-الأول-في-شباك-إنبي-عمرو-السولية-الدوري-المصري