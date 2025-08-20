هدف سيراميكا الأول في شباك إنبي - عمرو السولية (الدوري المصري)
الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 19:39
صاروخ أرض جو ✋ عمرو السولية يسجل الهدف الأول لسيراميكا في مرمى إنبي ⚽#دوري_NILE pic.twitter.com/0qIiIWc9Uf— ON Sport (@ONTimeSports) August 20, 2025
