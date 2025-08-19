ملخص فوز طلائع الجيش على فاركو 1-0 (الدوري المصري)

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 21:51

8/19/2025 9:51:03 PM ملخص فوز طلائع الجيش على فاركو 1-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز طلائع الجيش على فاركو 1-0 (الدوري المصري)

فاركو
نرشح لكم
هدف المصري الأول أمام بيراميدز - عبد الرحيم دغموم (الدوري) هدف بيراميدز الأول أمام المصري - إيفرتون دا سيلفا (الدوري) شيكا في لقطة مثيرة خارج منطقة الجزاء بمواجهة فاركو ضد الجيش ملخص تعادل الزمالك مع المقاولون العرب 0-0 (الدوري المصري) هدف فوز إنبي على دجلة - رفيق كابو (الدوري المصري) هدف فوز حرس الحدود على البنك الأهلي - أحمد الشيخ (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على فاركو 4-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الثالث أمام فاركو - أحمد سيد زيزو (الدوري المصري)
أخر الأخبار
سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إلى صدارة الهدافين.. دغموم يسجل ثالث أهدافه في الدوري 5 دقيقة | الدوري المصري
بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
بمهارة رائعة.. إيفرتون يفتتح أهدافه مع بيراميدز في ثالث مبارياته بالدوري 29 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) أوساسونا.. انطلاق المباراة 48 دقيقة | الدوري الإسباني
المندوه: سحب أرض أكتوبر بشكل نهائي يعني انهيار نادي الزمالك.. ومناشدة للرئيس 52 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح: أرسنال فريق قوي ولديه فرصة للفوز 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة والرابطة والأهلي وحسام وإبراهيم ينعون والد محمد الشناوي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 3 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو 4 مؤتمر ريبيرو - عن تأثير خطأ شوبير وحقيقة مشاركة بنشرقي بضغط الجماهير
/videos/48960/ملخص-فوز-طلائع-الجيش-على-فاركو-1-0-الدوري-المصري