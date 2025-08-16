هدف مانشستر سيتي الثالث في ولفرهامبتون - هالاند (الدوري الإنجليزي)
السبت، 16 أغسطس 2025 - 21:56
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 16, 2025
Clinical counter-attack and @ErlingHaaland makes it 3-0 🤖
🤝 Reijnders assist#beINPL #WOLMCI #MCFC pic.twitter.com/KZlq1vF5is
هدف مانشستر سيتي الثالث في ولفرهامبتون - هالاند (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف أرسنال الأول في مانشستر يونايتد - كالافيوري (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على شتوتجارت 2-1 (السوبر الألماني) هدف مانشستر سيتي الرابع في ولفرهامبتون - ريان شرقي (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني في ولفرهامبتون - ريندرز (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول في ولفرهامبتون - هالاند (الدوري الإنجليزي) هدف توتنام الثاني ضد بيرنلي - ريتشارلسون (الدوري الإنجليزي) تأثر محمد صلاح بعد هتاف جماهير ليفربول باسم جوتا لقطة إيقاف مباراة ليفربول ضد بورنموث بعد حديث مشجع مع سيمينيو