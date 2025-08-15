هدف ليفربول الثاني في بورنموث - كودي جاكبو (الدوري الإنجليزي)
الجمعة، 15 أغسطس 2025 - 23:25
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 15, 2025
Perfect start to the second-half for the home side, as Cody Gakpo doubles Liverpool's lead!#beINPL #LIVBOU #LFC pic.twitter.com/T3DezcPGKb
