هدف فوز بيراميدز على الإسماعيلي - مروان حمدي (الدوري المصري)

ملخص فوز مودرن على الاتحاد 2-1 (الدوري المصري)

هدف باريس سان جيرمان الثاني في شباك توتنام - جونكالو راموس (السوبر الأوروبي)

هدف باريس سان جيرمان الأول في شباك توتنام - لي كانج إن (السوبر الأوروبي)