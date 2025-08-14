ملخص فوز مودرن على الاتحاد 2-1 (الدوري المصري)

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 20:54

8/14/2025 8:54:26 PM ملخص فوز مودرن على الاتحاد 2-1 (الدوري المصري)

ملخص فوز مودرن على الاتحاد 2-1 (الدوري المصري)

مودرن سبورت الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
هدف فوز بيراميدز على الإسماعيلي - مروان حمدي (الدوري المصري) أهداف مباراة طلائع الجيش أمام المصري 0-3 (الدوري) هدف فوز الجونة على كهرباء الإسماعيلية 1-0 (الدوري المصري) هدفا تعادل طلائع الجيش مع سموحة 1-1 (الدوري المصري) أهداف تعادل مودرن سبورت مع الأهلي 2-2 (الدوري المصري) هدف تعادل الأهلي مع مودرن سبورت - ياسين مرعي (الدوري المصري) هدف مودرن سبورت الثاني في الأهلي - علي الفيل (الدوري المصري) هدف تعادل مودرن سبورت في الأهلي - حسام حسن (الدوري المصري)
أخر الأخبار
"يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري 4 دقيقة | الدوري المصري
أول هدف و3 بطاقات حمراء.. بيراميدز ينتصر على الإسماعيلي 10 دقيقة | الدوري المصري
الثلاثية الثانية على التوالي.. المصري يتخطى طلائع الجيش وينفرد بصدارة الدوري 31 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن تسوية مستحقات جوميز وجهازه المعاون 43 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن 3 تعاقدات جديدة لدعم صفوف فريق السيدات ساعة | رياضة نسائية
أكرم توفيق يشارك في فوز الشمال أمام الأهلي بافتتاحية الدوري القطري ساعة | المحترفون
السقا: نستهدف إعادة مودرن لمكانته.. والأمر ليس سهلا في بداية الموسم مع هذا الجدول ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - تم التأهل.. مصر تهزم السنغال في بطولة أمم إفريقيا 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/videos/48934/ملخص-فوز-مودرن-على-الاتحاد-2-1-الدوري-المصري