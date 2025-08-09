هدف تعادل الأهلي مع مودرن سبورت - ياسين مرعي (الدوري المصري)
السبت، 09 أغسطس 2025 - 22:59
عرضيات زيزو تأتي بالمفيد👌🏼.. الأهلي يتعادل مع مودرن سبورت برأسية ياسين مرعي⚽️ pic.twitter.com/x8EaRbzHnc— ON Sport (@ONTimeSports) August 9, 2025
