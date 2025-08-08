الأول في الموسم.. هدف المصري الأول ضد الاتحاد - دغموم (الدوري المصري)

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 21:42

8/8/2025 9:42:10 PM الأول في الموسم.. هدف المصري الأول ضد الاتحاد - دغموم (الدوري المصري)

الأول في الموسم.. هدف المصري الأول ضد الاتحاد - دغموم (الدوري المصري)

المصري الاتحاد عبد الرحيم دغموم الدوري المصري
نرشح لكم
ملخص فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا 2-0 (الدوري المصري) أهداف فوز المصري على الاتحاد 3-1 (الدوري المصري) ملخص تعادل وادي دجلة مع بيراميدز 0-0 (الدوري المصري) أول بطاقة حمراء.. لقطة طرد الكرتي في افتتاح الدوري المصري تقديم آدم كايد كلاعب في صفوف الزمالك تقديم عبد الحميد معالي لاعبا للزمالك ملخص فوز الأهلي على البنزرتي 5-0 (ودي) حوار زيزو عن شعوره بالانضمام للأهلي وطموحه مع الفريق
أخر الأخبار
إيدي هاو: لا نستطيع إشراك إيزاك مع المجموعة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
معلول: تجربتي مع الأهلي ناجحة بكل المقاييس.. ولم أساوم الصفاقسي 4 ساعة | الكرة المصرية
بيان - نهاية الأزمة.. برشلونة يعلن عودة تير شتيجن لقيادة الفريق 5 ساعة | الدوري الإسباني
قرار من فيريرا بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 5 ساعة | الدوري المصري
صام لـ 5 مواسم.. مصطفى إبراهيم يسجل أخيرا في الدوري المصري 5 ساعة | الدوري المصري
انفجار دغموم ورائعة الساعي.. المصري يتصدر مؤقتا بالفوز على الاتحاد 5 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد 5 ساعة | الدوري المصري
القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 الأهلي يعلن تعيين نيرة علي خلفا لـ أمير توفيق
/videos/48914/الأول-في-الموسم-هدف-المصري-الأول-ضد-الاتحاد-دغموم-الدوري-المصري