هدف النصر الأول أمام تولوز - كرستيانو رونالدو (مباراة ودية)
الأربعاء، 30 يوليه 2025 - 20:39
⚽ | هدف التعادل للنصر ينجح بتسجيله القائد كريستيانو رونالدو 🤩— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 30, 2025
32’|⏱️#النصر_تولوز #النصر_في_النمسا 🇦🇹 pic.twitter.com/24hbo2reoU
هدف النصر الأول أمام تولوز - كرستيانو رونالدو (مباراة ودية)
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