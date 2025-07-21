أهداف فوز الأهلي على الملعب التونسي 4-1 (مباراة ودية)
الإثنين، 21 يوليه 2025 - 22:34
أهداف فوز الأهلي على الملعب التونسي 4-1 (مباراة ودية)
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