تقديم آدم كايد كلاعب في صفوف الزمالك

الأحد، 20 يوليه 2025 - 21:20

7/20/2025 9:20:47 PM تقديم آدم كايد كلاعب في صفوف الزمالك

تقديم آدم كايد كلاعب في صفوف الزمالك

الزمالك آدم كايد
نرشح لكم
تقديم عمرو ناصر لاعبا جديدا للزمالك تقديم شيكو بانزا لاعبا جديدا لـ الزمالك تقديم المهدي سليمان حارسا جديدا لـ الزمالك أول حديث لـ يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد تقديم يانيك فيريرا مدربا لـ الزمالك رسالة وداعية من شيكابالا إلى عبد الشافي والمثلوثي ملخص فوز البنك الأهلي على إنبي 2-1 (كأس عاصمة مصر) ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي 1-0 (كأس عاصمة مصر)
أخر الأخبار
الخامس.. الزمالك يتعاقد مع آدم كايد 21 دقيقة | ميركاتو
كرة نسائية – الأهلي يضم المهاجمة الفلسطينية نور يوسف 28 دقيقة | رياضة نسائية
نابولي يتعاقد مع مدافع بولونيا 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي في تونس - اجتماع بين ريبيرو وجهازه المعاون 49 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: مانشستر يونايتد يبدأ اتصالاته لإمكانية التعاقد مع حارس رويال أنتويرب ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: برشلونة يتواصل مع دومفريس.. والشرط الجزائي يغريه لسرعة الحسم 2 ساعة | الدوري الإسباني
البنك الأهلي يضم مصطفى شلبي من الزمالك 2 ساعة | ميركاتو
روجيري: اللعب مع جريزمان وألفاريز يصيبني بالقشعريرة.. وهذا سبب تلقيبي بالنمر 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/videos/48898/تقديم-آدم-كايد-كلاعب-في-صفوف-الزمالك