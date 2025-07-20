ثنائية جديدة لميسي.. ملخص فوز إنتر ميامي على نيويورك ريد بولز 5-1 (الدوري الأمريكي)

الأحد، 20 يوليه 2025 - 10:48

7/20/2025 10:48:19 AM ثنائية جديدة لميسي.. ملخص فوز إنتر ميامي على نيويورك ريد بولز 5-1 (الدوري الأمريكي)

ثنائية جديدة لميسي.. ملخص فوز إنتر ميامي على نيويورك ريد بولز 5-1 (الدوري الأمريكي)

ليونيل ميسي إنتر ميامي الدوري الأمريكي نيويورك ريدبولز
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