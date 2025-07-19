ملخص فوز الزمالك على رع 1-0 (مباراة ودية)
السبت، 19 يوليه 2025 - 17:36
ملخص فوز الزمالك على رع 1-0 (مباراة ودية)
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