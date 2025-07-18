بمشاركة كاملة لحمزة علاء.. ملخص مباراة بورتيمونينسي أمام فنربشخة 1-2 (ودية)

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 14:40

7/18/2025 2:40:24 PM بمشاركة كاملة لحمزة علاء.. ملخص مباراة بورتيمونينسي أمام فنربشخة 1-2 (ودية)

بمشاركة كاملة لحمزة علاء.. ملخص مباراة بورتيمونينسي أمام فنربشخة 1-2 (ودية)

حمزة علاء بورتيمونينسي فنربخشة
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