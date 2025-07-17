أهداف مباراة منتخب مصر للشباب أمام الكويت الأولمبي 3-2 (ودية)

الخميس، 17 يوليه 2025 - 21:04

7/17/2025 9:04:27 PM أهداف مباراة منتخب مصر للشباب أمام الكويت الأولمبي 3-2 (ودية)

أهداف مباراة منتخب مصر للشباب أمام الكويت الأولمبي 3-2 (ودية)

منتخب الشباب
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