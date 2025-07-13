هدف تشيلسي الأول في باريس سان جيرمان - كول بالمر (كأس العالم للأندية)

الأحد، 13 يوليه 2025 - 23:07

7/13/2025 11:07:48 PM هدف تشيلسي الأول في باريس سان جيرمان - كول بالمر (كأس العالم للأندية)

هدف تشيلسي الأول في باريس سان جيرمان - كول بالمر (كأس العالم للأندية)

تشيلسي كول بالمر كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان
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