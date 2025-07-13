تقديم المهدي سليمان حارسا جديدا لـ الزمالك

الأحد، 13 يوليه 2025 - 18:32

7/13/2025 6:32:26 PM تقديم المهدي سليمان حارسا جديدا لـ الزمالك

تقديم المهدي سليمان حارسا جديدا لـ الزمالك

الزمالك المهدي سليمان الدوري المصري
نرشح لكم
أول حديث لـ يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد تقديم يانيك فيريرا مدربا لـ الزمالك رسالة وداعية من شيكابالا إلى عبد الشافي والمثلوثي ملخص فوز البنك الأهلي على إنبي 2-1 (كأس عاصمة مصر) ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي 1-0 (كأس عاصمة مصر) مراسم تتويج الزمالك بلقب كأس مصر 2025 فوز الزمالك بركلات ترجيح على بيراميدز 8-7 (نهائي كأس مصر) عودة الفتى الذهبي.. الأهلي يقدم تريزيجيه
أخر الأخبار
العبور يعلن انتقال لاعبه إلى غزل المحلة 6 دقيقة | الدوري المصري
تزامنا مع شكوى ريال مدريد.. قرار منتظر من فيفا بشأن فترات الراحة بعد كأس العالم للأندية 23 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل سان جيرمان - ديمبيلي يقود الهجوم.. وبيرالدو أساسي في مواجهة تشيلسي 26 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل تشيلسي – بيدرو يقود الهجوم وجيمس في الوسط ضد باريس سان جيرمان 28 دقيقة | كأس العالم للأندية
سلوت: جوتا كان بطلا.. ويجب أن نقدم كل شيء من أجله 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدبيس: الانتقال لـ سيراميكا يمثل تحديا خاصا في مسيرتي 51 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - نهاية مفاوضات الزمالك وبتروجت بشأن حامد حمدان دون التوصل لاتفاق ساعة | الدوري المصري
بروكسي يعلن عبر في الجول تعاقده مع عمرو مرعي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول
/videos/48888/تقديم-المهدي-سليمان-حارسا-جديدا-لـ-الزمالك