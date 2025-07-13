ثنائية ميسي.. ملخص فوز إنتر ميامي على ناشفيل 2-1 (الدوري الأمريكي)
الأحد، 13 يوليه 2025 - 10:39
ثنائية ميسي.. ملخص فوز إنتر ميامي على ناشفيل 2-1 (الدوري الأمريكي)
نرشح لكم
ملخص فوز تشيلسي على بالميراس 2-1 (كأس العالم للأندية) هدف بالميراس الأول ضد تشيلسي - إستيفاو (كأس العالم للأندية) ملخص فوز بالميراس على بوتافوجو 1-0 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز الهلال على باتشوكا 2-0 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز إنتر على ريفر بليت 2-0 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز مونتيري على أوراوا ريد 4-0 (كأس العالم للأندية) ملخص تعادل صنداونز مع فلومينينسي 0-0 (كأس العالم للأندية) ملخص تعادل إنتر ميامي مع بالميراس 2-2 (كأس العالم للأندية)