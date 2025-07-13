ثنائية ميسي.. ملخص فوز إنتر ميامي على ناشفيل 2-1 (الدوري الأمريكي)

الأحد، 13 يوليه 2025 - 10:39

7/13/2025 10:39:07 AM ثنائية ميسي.. ملخص فوز إنتر ميامي على ناشفيل 2-1 (الدوري الأمريكي)

ثنائية ميسي.. ملخص فوز إنتر ميامي على ناشفيل 2-1 (الدوري الأمريكي)

ليونيل ميسي إنتر ميامي ناشفيل
نرشح لكم
ملخص فوز تشيلسي على بالميراس 2-1 (كأس العالم للأندية) هدف بالميراس الأول ضد تشيلسي - إستيفاو (كأس العالم للأندية) ملخص فوز بالميراس على بوتافوجو 1-0 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز الهلال على باتشوكا 2-0 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز إنتر على ريفر بليت 2-0 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز مونتيري على أوراوا ريد 4-0 (كأس العالم للأندية) ملخص تعادل صنداونز مع فلومينينسي 0-0 (كأس العالم للأندية) ملخص تعادل إنتر ميامي مع بالميراس 2-2 (كأس العالم للأندية)
أخر الأخبار
الثالث من سيراميكا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع عبد الرحمن بودي 17 دقيقة | الدوري المصري
يربح 4 أضعاف ما تكلفه؟ سكاي: نابولي يتوصل لاتفاق مع بولونيا لضم بيوكيما 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن ضم المهدي سليمان 34 دقيقة | الدوري المصري
في انتظار إعلان الاهلي.. سيراميكا يعلن رحيل محمد شكري 41 دقيقة | الدوري المصري
"يصول دفاعا وهجوما".. سيراميكا يعلن ضم كريم الدبيس 52 دقيقة | الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا يضم خالد عبد الفتاح.. واللاعب يودع الأهلي برسالة مؤثرة 57 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - كما كشف في الجول.. عصام عبد الحميد مديرا فنيا لـ الزمالك ساعة | كرة سلة
إصابة أحمد حسام مدافع الزمالك بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول
/videos/48886/ثنائية-ميسي-ملخص-فوز-إنتر-ميامي-على-ناشفيل-2-1-الدوري-الأمريكي