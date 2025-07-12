الظهور الأول لـ فيريرا.. ملخص فوز الزمالك على أورانج 1-0 (مباراة ودية)

السبت، 12 يوليه 2025 - 20:32

7/12/2025 8:32:29 PM الظهور الأول لـ فيريرا.. ملخص فوز الزمالك على أورانج 1-0 (مباراة ودية)

الظهور الأول لـ فيريرا.. ملخص فوز الزمالك على أورانج 1-0 (مباراة ودية)

الزمالك يانيك فيريرا أورانج
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