ملخص فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد 4-0 (كأس العالم للأندية)
الخميس، 10 يوليه 2025 - 00:31
ملخص فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد 4-0 (كأس العالم للأندية)
نرشح لكم
ملخص ثلاثية سان جيرمان في الشوط الأول أمام ريال مدريد (كأس العالم للأندية) ملخص فوز تشيلسي أمام فلومينينسي 2-0 (كأس العالم للأندية) هدفا تشيلسي في شباك فلومينينسي (كأس العالم للأندية) ملخص الشوط الأول من مباراة فلومينينسي أمام تشيلسي (كأس العالم للأندية) هدف تشيلسي الأول في شباك فلومينينسي - جواو بيدرو (كأس العالم للأندية) ملخص فوز ريال مدريد على دورتموند 3-2 (كأس العالم للأندية) هدف ريال مدريد الثاني في دورتموند - فران جارسيا (كأس العالم للأندية) هدف ريال مدريد الأول في دورتموند - جونزالو جارسيا (كأس العالم للأندية)