ملخص ثلاثية سان جيرمان في الشوط الأول أمام ريال مدريد (كأس العالم للأندية)

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 23:13

7/9/2025 11:13:06 PM ملخص ثلاثية سان جيرمان في الشوط الأول أمام ريال مدريد (كأس العالم للأندية)

ملخص ثلاثية سان جيرمان في الشوط الأول أمام ريال مدريد (كأس العالم للأندية)

باريس سان جيرمان ريال مدريد كأس العالم للأندية
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