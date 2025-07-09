ملخص فوز تشيلسي أمام فلومينينسي 2-0 (كأس العالم للأندية)

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 00:22

7/9/2025 12:22:53 AM ملخص فوز تشيلسي أمام فلومينينسي 2-0 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز تشيلسي أمام فلومينينسي 2-0 (كأس العالم للأندية)

تشيلسي فلومينينسي كأس العالم للأندية
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