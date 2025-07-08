هدف تشيلسي الأول في شباك فلومينينسي - جواو بيدرو (كأس العالم للأندية)

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 22:30

7/8/2025 10:30:56 PM هدف تشيلسي الأول في شباك فلومينينسي - جواو بيدرو (كأس العالم للأندية)

هدف تشيلسي الأول في شباك فلومينينسي - جواو بيدرو (كأس العالم للأندية)

كأس العالم للأندية تشيلسي جواو بيدرو
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