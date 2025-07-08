هدف تشيلسي الأول في شباك فلومينينسي - جواو بيدرو (كأس العالم للأندية)
الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 22:30
18' João Pedro, are you serious?! ⚽💥— DAZN Football (@DAZNFootball) July 8, 2025
First start, first goal, and it’s against his old club! Chelsea 1-0
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLUCHE pic.twitter.com/FCGpBnlBnc
هدف تشيلسي الأول في شباك فلومينينسي - جواو بيدرو (كأس العالم للأندية)
نرشح لكم
ملخص فوز تشيلسي أمام فلومينينسي 2-0 (كأس العالم للأندية) هدفا تشيلسي في شباك فلومينينسي (كأس العالم للأندية) ملخص الشوط الأول من مباراة فلومينينسي أمام تشيلسي (كأس العالم للأندية) ملخص فوز ريال مدريد على دورتموند 3-2 (كأس العالم للأندية) هدف ريال مدريد الثاني في دورتموند - فران جارسيا (كأس العالم للأندية) هدف ريال مدريد الأول في دورتموند - جونزالو جارسيا (كأس العالم للأندية) ملخص فوز تشيلسي على بالميراس 2-1 (كأس العالم للأندية) هدف بالميراس الأول ضد تشيلسي - إستيفاو (كأس العالم للأندية)