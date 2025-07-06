ملخص فوز ريال مدريد على دورتموند 3-2 (كأس العالم للأندية)

الأحد، 06 يوليه 2025 - 01:27

7/6/2025 1:27:09 AM ملخص فوز ريال مدريد على دورتموند 3-2 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز ريال مدريد على دورتموند 3-2 (كأس العالم للأندية)

كأس العالم للأندية ريال مدريد بوروسيا دورتموند
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