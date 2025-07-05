هدف ريال مدريد الأول في دورتموند - جونزالو جارسيا (كأس العالم للأندية)
السبت، 05 يوليه 2025 - 23:50
🎯 What an assist from Arda Güler!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
Laid it on a plate for Gonzalo García — that was half the goal right there.
Silky stuff from the Turkish talent 🇹🇷 pic.twitter.com/esPeqWhDww
هدف ريال مدريد الأول في دورتموند - جونزالو جارسيا (كأس العالم للأندية)
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