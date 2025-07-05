ملخص فوز تشيلسي على بالميراس 2-1 (كأس العالم للأندية)

السبت، 05 يوليه 2025 - 06:30

7/5/2025 6:30:55 AM ملخص فوز تشيلسي على بالميراس 2-1 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز تشيلسي على بالميراس 2-1 (كأس العالم للأندية)

تشيلسي بالميراس كأس العالم للأندية
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