هدف بالميراس الأول ضد تشيلسي - إستيفاو (كأس العالم للأندية)
السبت، 05 يوليه 2025 - 05:24
FROM A NEARLY IMPOSSIBLE ANGLE!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
ESTÊVÃO scores a massive goal, first one in the tournament and against the club he's joining!@Palmeiras 1 - @ChelseaFC 1 pic.twitter.com/CQpkWky1K0
هدف بالميراس الأول ضد تشيلسي - إستيفاو (كأس العالم للأندية)
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