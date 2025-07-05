هدف بالميراس الأول ضد تشيلسي - إستيفاو (كأس العالم للأندية)

السبت، 05 يوليه 2025 - 05:24

7/5/2025 5:24:00 AM هدف بالميراس الأول ضد تشيلسي - إستيفاو (كأس العالم للأندية)

هدف بالميراس الأول ضد تشيلسي - إستيفاو (كأس العالم للأندية)

إستيفاو إستيفاو - بالميراس تشيلسي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
ملخص فوز تشيلسي على بالميراس 2-1 (كأس العالم للأندية) هدف تشيلسي الأول ضد بالميراس - كول بالمر (كأس العالم للأندية) ملخص فوز فلومينينسي على الهلال 2-1 (كأس العالم للأندية) ملخص فوز بوروسيا دورتموند على مونتيري 2-1 (كأس العالم للأندية) هدف مونتيري الأول في دورتموند - بيرترامي (كأس العالم للأندية) هدف دورتموند الثاني في مونتيري - جيراسي (كأس العالم للأندية) هدف دورتموند الأول في مونتيري - جيراسي (كأس العالم للأندية) ملخص فوز ريال مدريد أمام يوفنتوس 1-0 (كأس العالم للأندية)
أخر الأخبار
بالمر: متحمسون لانضمام إستيفاو في تشيلسي 2 دقيقة | كأس العالم للأندية
ماريسكا: مباراة صعبة مثلما توقعنا.. وسعيد لأن إستيفاو سجل 13 دقيقة | كأس العالم للأندية
مواجهة برازيلية جديدة.. تشيلسي لنصف نهائي مونديال الأندية بهدف عكسي ضد بالميراس 35 دقيقة | كأس العالم للأندية
أمام فريقه المستقبلي.. إستيفاو يهز شباك تشيلسي وينضم لقائمة أصغر المسجلين في مونديال الأندية ساعة | كأس العالم للأندية
الإنجليزي العاشر.. بالمر يهز الشباك لأول مرة منذ 172 يوما أمام بالميراس ساعة | كأس العالم للأندية
تشابي ألونسو يكشف موقف مبابي من المشاركة ضد دورتموند 2 ساعة | كأس العالم للأندية
انتهت كأس العالم للأندية - بالميراس (1)-(2) تشيلسي.. تأهل البلوز 2 ساعة | كأس العالم للأندية
للاغتصاب والاعتداء الجنسي.. توجيه 6 تهم لـ توماس بارتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري 4 مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: اللاعب غاضب من قرار الأهلي باستمراره
/videos/48874/هدف-بالميراس-الأول-ضد-تشيلسي-إستيفاو-كأس-العالم-للأندية