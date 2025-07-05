هدف تشيلسي الأول ضد بالميراس - كول بالمر (كأس العالم للأندية)
السبت، 05 يوليه 2025 - 04:45
⚽️ COLE PALMER STRIKES!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
Composure. Class. @ChelseaFC take the lead! 🔵🔥 pic.twitter.com/jIbchs9Mf2
هدف تشيلسي الأول ضد بالميراس - كول بالمر (كأس العالم للأندية)
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