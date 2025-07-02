هدف دورتموند الثاني في مونتيري - جيراسي (كأس العالم للأندية)
الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 04:35
هجمة مرتدة نموذجية لدورتموند تسفر عن هدف ثاني ⚽— DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 2, 2025
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هدف دورتموند الثاني في مونتيري - جيراسي (كأس العالم للأندية)
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