هدف دورتموند الثاني في مونتيري - جيراسي (كأس العالم للأندية)

هجمة مرتدة نموذجية لدورتموند تسفر عن هدف ثاني ⚽



تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 - يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا

https://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/YhzAvpy6cW