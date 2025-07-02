ملخص فوز ريال مدريد أمام يوفنتوس 1-0 (كأس العالم للأندية)

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 00:51

7/2/2025 12:51:15 AM ملخص فوز ريال مدريد أمام يوفنتوس 1-0 (كأس العالم للأندية)

ملخص فوز ريال مدريد أمام يوفنتوس 1-0 (كأس العالم للأندية)

ريال مدريد يوفنتوس كأس العالم للأندية
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