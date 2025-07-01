ملخص فوز الهلال على مانشستر سيتي 4-3 (كأس العالم للأندية)
الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 07:17
ملخص فوز الهلال على مانشستر سيتي 4-3 (كأس العالم للأندية)
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