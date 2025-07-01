أنقاذ من على خط المرمى للهلال أمام مانشستر سيتي (كأس العالم للأندية)

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 05:58

7/1/2025 5:58:49 AM أنقاذ من على خط المرمى للهلال أمام مانشستر سيتي (كأس العالم للأندية)

أنقاذ من على خط المرمى للهلال أمام مانشستر سيتي (كأس العالم للأندية)

الهلال
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