هدف الهلال الثاني في مانشستر سيتي - مالكوم (كأس العالم للأندية)

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 05:22

7/1/2025 5:22:08 AM هدف الهلال الثاني في مانشستر سيتي - مالكوم (كأس العالم للأندية)

هدف الهلال الثاني في مانشستر سيتي - مالكوم (كأس العالم للأندية)

الهلال
نرشح لكم
ملخص فوز الهلال على مانشستر سيتي 4-3 (كأس العالم للأندية) هدف مانشستر سيتي الثالث في الهلال - فيل فودين هدف الهلال الثالث في مانشستر سيتي - كاليدو كوليبالي (كأس العالم للأندية) أنقاذ من على خط المرمى للهلال أمام مانشستر سيتي (كأس العالم للأندية) هدف مانشستر سيتي الثاني في الهلال - هالاند (كأس العالم للأندية) هدف الهلال الأول في مانشستر سيتي - ليوناردو (كأس العالم للأندية) ملخص فوز فلومينينسي على إنتر 2-0 (كأس العالم للأندية) هدف مانشستر سيتي الأول في الهلال - بيرناردو سيلفا (كأس العالم للأندية)
أخر الأخبار
إنزاجي: الهلال استحق الفوز على سيتي 34 دقيقة | كأس العالم للأندية
روبن دياز: لا يوجد ما أقوله بعد الخسارة من الهلال 46 دقيقة | كأس العالم للأندية
ماركوس ليوناردو: تذكرت والدتي المريضة بعدما سجلت هدفين في مانشستر سيتي 54 دقيقة | كأس العالم للأندية
كوليبالي: أظهرنا قوة الهلال أمام أحد أفضل فرق العالم 58 دقيقة | كأس العالم للأندية
كنو: لا يقدر على مانشستر سيتي إلا الله ساعة | كأس العالم للأندية
جوارديولا: أهنئ السعودية على فوز الهلال ساعة | كأس العالم للأندية
إيسترن كومباني يعلن حل أزمة محمد علي الطرابلسي ساعة | القسم الثاني
الزعيم لن ينام اليوم.. الهلال السعودي إلى ربع نهائي المونديال بفوز تاريخي على مانشستر سيتي ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 4 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب
/videos/48857/هدف-الهلال-الثاني-في-مانشستر-سيتي-مالكوم-كأس-العالم-للأندية